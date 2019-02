(ANSA) - SANREMO, 9 FEB - "Nessuno è perfetto", dice Claudio Baglioni citando la celeberrima battuta di A qualcuno piace caldo. "E in effetti non lo sai mai se hai fatto bene o male, se c'è stato troppo spettacolo o troppo concorso. Io vi dico e vi giuro che abbiamo fatto tutto il possibile perché restasse nel solco di quello dell'anno passato".

Per Baglioni, "ha vinto la musica, hanno vinto le parole, le speranze di tanti giovani artisti e di altri meno giovani che confidano in quello che accadrà domani e nel vostro affetto, nella vostra attenzione, considerazione, anche critiche. Spero che questo solco non venga smesso, è nello statuto e nella costituzione del festival della canzone italiana. Spero che rimanga tale - conclude, usando parole che fanno pensare a un passaggio di testimone - fino al prossimo Sanremo e a tutti quelli che arriveranno".