Baglioni-Bisio-Raffaele, omaggio Macario

(ANSA) - SANREMO, 9 FEB - Dopo l'omaggio al Quartetto Cetra, stasera l'avanspettacolo si fa spazio sul palco dell'Ariston con Camminando sotto la pioggia. "Vogliamo ricordare Erminio Macario", spiega Baglioni, e poi canta e balla con Virginia Raffaele (stavolta è lei in tailleur pantalone bianco) e con Claudio Bisio. Ma l'ombrello di Bisio non si apre e l'attore finisce sotto la pioggia.

"Gli sta bene", chiosa Baglioni. "Noi siamo del centro, lui è del nord, parla venti volte più veloce di noi. E poi secondo me di Claudio ce n'era già uno che bastava". Virginia. "Stai diventando di nuovo dittatore". Baglioni: "Fosse anche per l'ultima volta, ma sì".