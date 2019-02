Trovato morto sub disperso Riva Trigoso

(ANSA) - RIVA TRIGOSO (GENOVA), 8 FEB - E' stato trovato morto in mare in una zona dove il fondale è basso il sub disperso oggi a Riva Trigoso. E' il 70 enne Antonio Tommasi, residente Milano. La tragedia si è consumata a borgo Rena' a Riva Trigoso nel pomeriggio verso le 15 quando la moglie che si trovava in spiaggia ha dato l'allarme mobilitando la Circomare di S. Margherita Ligure, la locamare di Riva Trigoso e Sestri Levante, i vigili del fuoco di Chiavari e Genova e la Croce Rossa. Dopo alcune ore di ricerche il corpo dello sfortunato pensionato è stato recuperato a pochi metri dalla battigia. La morte è sopraggiunta probabilmente per un arresto cardiaco.