Samp: Tortu in visita a Bogliasco

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Una sorpresa a Bogliasco nel quartier generale della Sampdoria, dove nel pomeriggio la truppa di Marco Giampaolo ha ricevuto la visita del velocista azzurro Filippo Tortu, primatista nazionale dei 100 metri piani con il tempo di 9"99 nonché primo italiano di sempre capace di scendere sotto i 10" sulla distanza. Il 21enne in questi giorni si trova a Sanremo come ospite del Fuori Festival di Radio Italia ha incontrato il suo idolo Fabio Quagliarella, scattando una foto insieme a lui. Intanto cresce nell'ambiente blucerchiato l'attesa per il match di domenica col Frosinone considerato molto importante per l'Europa: la società ha messo prezzi popolari ed è arrivato anche l'invito della Federclubs blucerchiata che ha esortato i tifosi a riempire lo stadio.