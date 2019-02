Baglioni, terzo Festival? 'Voglia c'è'

(ANSA) - SANREMO, 7 FEB - Un Baglioni ter? Nonostante il clima non esattamente rilassato all'Ariston, il direttore artistico non esclude la possibilità di tornare anche l'anno prossimo ad occuparsi del festival di Sanremo. "Potrei diventare 'aggressore artistico', mi farebbe piacere - ammette l'artista in conferenza stampa -. E' un impegno grande e bisogna sempre dimostrare di fare di più e diversamente. Forse, per una missione verso la parte musicale, un po' di voglia ci potrebbe essere. D'altro canto vorrei potermi dedicare anche alle mie cose e farmi un po' meno nemici... Potrei venire da ospite se mi ospitano".

Lascia aperta la porta anche la direttrice di Rai1 Teresa De Santis: "l'organizzazione corale cui faccio sempre riferimento, non esclude automaticamente che sia Claudio a occuparsi di questa coralità. E' un lavoro che dovrebbe essere fatto sul progetto importante che è il 70/o del festival. Ritengo, sia prematuro parlarne. Ma non escludo che possa essere un progetto di Claudio. Dateci tempo per sederci e riflettere"