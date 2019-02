Villa Durazzo Pallavicini a Pegli è il 'luogo del cuore' della Liguria

E' Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli il 'luogo del cuore' più votato in Liguria nel censimento proposto dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Con 10.391 voti la storica dimora nobiliare è al 37esimo posto nella classifica italiana de 'I luoghi del cuore', che ha coinvolto 6.412 comuni con 37.200 luoghi segnalati e oltre 2,2 milioni di voti. Al secondo posto in regione l'Oratorio della Santissima Trinità, in frazione Conio a Borgomaro (Imperia), che raccoglie 9.937 voti. Segue Villa Grock e il suo parco (nella foto), a Imperia (7.251 voti). Molto votate, a seguire, l'Isola Palmaria (Spezia), la chiesa di San Bernardo a Moltedo (Imperia), il Ponte romanico sul Rio Carne a Pigna (Imperia), la chiesa di San Martino di Liciorno a Borzonasca (Genova), la chiesa di Villa Cella a Rezzoaglio (Genova), la centrale elettrica Sipe a Cairo Montenotte (Savona), la chiesa di Sant'Agostino a Triora (Impria, l'oratorio di San Nicola al Fezzano a Portovenere (Spezia) e il Santuario dell'Eremita a Mallare (Savona).