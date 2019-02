Genova protagonista su Tv2000

La trasmissione di Tv2000 'Borghi d'Italia - Speciale Capoluoghi d'Italia' dedica una puntata alla città di Genova ricca di contenuti e di immagini emozionanti.

Andrà in onda sabato 9 febbraio alle ore 14.25 su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre) e in replica domenica 10 febbraio alle 6.20 e alle 14.25. Inoltre, una versione radiofonica del programma andrà in onda su Radio Vaticana sabato 16 febbraio alle ore 12.15 e alle 17 e domenica 17 febbraio alle ore 17; lo stesso giorno sarà trasmessa su Radio In Blu alle 15.30.

Durante la puntata, della durata di mezz'ora, si potranno ascoltare la presentazione della città da parte del sindaco Marco Bucci, e un'intervista all'arcivescovo cardinale Angelo Bagnasco, che parla degli aspetti religiosi e porge un messaggio alla cittadinanza ed ai visitatori.