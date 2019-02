Festival corale non esclude Baglioni

(ANSA) - SANREMO, 6 FEB - Sanremo 2019 è appena iniziato, ma si parla già del futuro. La direttrice di Rai1 ha parlato dell'idea di un festival "corale", per celebrarne i 70 anni e oggi precisa che l'eventuale progetto non esclude "Claudio Baglioni e lo straordinario lavoro che ha fatto".

"Claudio - ribadisce De Santis - ha fatto lavoro pazzesco, molto serio, interiorizzato, un percorso che ho ritrovato nella fatica di mettere assieme il programma di questo festival e nel coraggio che ha avuto, perché avrebbe potuto rischiare di meno".

Per il 2020 "ho parlato di un'idea generale, pensando a una storia, a una tradizione: questo non vuol dire che si escludano personaggi e ce ne siano altri, o si dia automaticamente priorità a qualcun altro. A fronte del lavoro che ha fatto Claudio, è ingeneroso pensare sempre a chi verrà dopo".