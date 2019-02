Baglioni, le tensioni? Restano fuori

(ANSA) - SANREMO, 6 FEB - Le tensioni che lo hanno preceduto hanno pesato sul festival di Sanremo? "Le tensioni servono a lavorare - risponde Claudio Baglioni in conferenza stampa -. Del resto, quando ci si chiude dentro il teatro non si pensa ad altro che a quello. Al di là di qualche dispiacere per non essermi riuscito a spiegare, di qualche equivoco, non ho subito alcun peso. Non vorrei mai che nessun protagonismo che mi riguardi, o vicenda che mi porti dentro una contesa o una diatriba, fosse un danno per il festival".

Sanremo, sottolinea ancora Baglioni, "è sacro: qualche volte in passato l'ho anche sbeffeggiato, ma nel momento in cui ho messo piede, il mio compito fondamentale è diventato concentrarmi sul festival, non mi interessa quello che accade sulla mia persona". "Siamo soddisfatti, anche se qualunque manifestazione ha bisogno di rodaggio", dice Baglioni alla conferenza stampa post debutto al 69/o festival di Sanremo, e mostra tranquillità, nonostante il dato di ascolto sia stato in calo rispetto a un anno fa.