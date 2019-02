Giovedì inizia il taglio del ponte

Inizierà giovedì pomeriggio il taglio del ponte Morandi: Ci vorranno circa 7 ore e mezza per calare da un'altezza di 48 metri la "gerber", la trave contigua alla pila 8, che per prima sarà tagliata e smontata dal moncone ovest nell'ambito della demolizione del viadotto. Lo ha spiegato il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, oggi a margine di una conferenza stampa a palazzo Tursi. "Per ora i tempi sono confermati, il taglio inizierà giovedì pomeriggio e proseguirà fino al giorno dopo - aggiunge Bucci - da contatti con gli operatori avuti questa mattina tutto sta procedendo secondo i piani". Dal 15 dicembre, sul fronte di cantiere sotto il moncone ovest del Morandi, sono già stati smantellate e portate via 3000 tonnellate di materiale. "Significa che siamo già entrati da tempo nel vivo della demolizione", insiste Bucci.