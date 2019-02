Ligure Sara Foscolo capogruppo Lega commissione regioni

L'onorevole Sara Foscolo, deputata ligure della Lega, è stata nominata capogruppo della Lega nella Commissione parlamentare per le questioni regionali. A darne notizia è la stessa deputata, originaria di Pietra Ligure (Savona), sulla sua pagina Facebook: "Dopo un weekend dedicato alle piazze e agli incontri sul territorio, si riparte per una nuova settimana a Roma. Arriverà in aula il decreto Semplificazioni e sarò relatrice della Legge Europea, nel mio nuovo ruolo di capogruppo in commissione Questioni Regionali".

La Commissione parlamentare ha natura bicamerale ed è composta da senatori e deputati. "Ringrazio il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, il segretario della Lega Matteo Salvini e il segretario ligure Edoardo Rixi - aggiunge -, per aver creduto in me e per avermi affidato questo importante incarico, che porterò avanti con impegno e attenzione, sempre con il territorio nel cuore".