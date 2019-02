Rubano figurine e peluche, arrestati

Gli agenti delle volanti hanno arrestato la scorsa notte quattro ragazzi, tra i 20 e i 27 anni, che avevano appena svaligiato un'edicola in via Cantore, a Sampierdarena. I quattro, due italiani e due sudamericani, sono stati notati dai poliziotti mentre camminavano trascinando due grossi sacchi di plastica. Fermati e controllati sono stati trovati in possesso di 122 euro in monete, svariati pacchetti di figurine, peluche e carnet dei biglietti Amt, per un valore totale di oltre 700 euro. Poco distante, i poliziotti hanno visto una edicola con la saracinesca divelte e tutto a soqquadro.