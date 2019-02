Guasto a treno: Melgrati, siamo nel Medio Evo delle ferrovie

"Dobbiamo portare le ferrovie liguri nel secondo millennio". Lo dice il sindaco di Alassio Marco Melgrati dopo il guasto che ha bloccato la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel tratto in cui corre su un binario unico.

"Siamo nel Medio Evo dei trasporti dove basta un guasto banale per mandare in tilt il traffico di persone e merci - afferma Lelgrati in una nota -. I media rilanciano teatrini "sitav- notav" all'interno del medesimo governo che rasentano il ridicolo. Nei mesi scorsi è stato approvato un ordine del giorno in cui il Governo si è impegnato a individuare i finanziamenti per il completamento del raddoppio ferroviario del ponente ligure: da allora il silenzio. Se il Governo si è impegnato con un atto ufficiale è ora che rispetti gli impegni. Sotto il profilo dei trasporti la Liguria sta vivendo in un girone dell' Inferno dantesco e non mi sembra di avvertire nessuna inversione di tendenza a livello di un Governo che dopo quasi un anno non ha ancora capito cosa fare sul fronte delle infrastrutture". (ANSA).