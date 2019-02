Fotografo dell'ANSA dona maglia del Ponte di Genova, Papa commosso

Un dono inaspettato ma molto significativo che ha commosso Papa Francesco. Il Pontefice si è emozionato quando, durante il volo che lo ha portato ad Abu Dhabi, ha ricevuto dal fotografo dell'ANSA, il genovese Luca Zennaro, una lettera del sindaco Marco Bucci, una bandiera della città di Genova con la croce di San Giorgio e una maglietta con il Ponte Morandi, usata per le partite di beneficenza. Il Papa, dopo avere salutato tutti i giornalisti, si è nuovamente fermato a salutare il fotografo.

"Abbiamo ancora nella mente le parole che ha voluto usare nei confronti della nostra comunità subito dopo la terribile tragedia del crollo di Ponte Morandi nello scorso mese di agosto. Parole che sono state di grande conforto e che ci hanno aiutato a risollevare i nostri animi per ricostruire la città". E' un passo della lettera che il sindaco di Genova Marco Bucci ha inviato al Papa, attraverso il fotografo Luca Zennaro, per ringraziarlo della attenzione che ha avuto per Genova.

"Le invio tramite il fotografo dell'Ansa questo messaggio corredato da due semplici omaggi che per noi sono di grande significato e che spero possano essere di Suo gradimento - scrive Bucci - Vuole essere un piccolo ma altamente simbolico segno di riconoscenza verso vostra santità da parte della città di Genova". "Dal profondo del cuore le rinnovo la nostra sentita gratitudine per la sua vicinanza e per le sue preghiere, ma anche per il suo magistero, per i suoi moniti e i suoi insegnamenti, così straordinariamente preziosi e significativi - sottolinea - nell'indicarci la via da seguire come veri cristiani nel mondo di oggi".