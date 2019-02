Fuga gas, evacuate 5 case a Genova Murta

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Genova, in via alla Chiesa di Murta, per una importante fuoriuscita di gas da un metanodotto da 40 cm di diametro e a 12 atmosfere, ridotte a 9 per poter effettuare la riparazione. 5 case sono state evacuate per sicurezza. I pompieri sono in attesa della squadra tecnica che effettuerà le riparazione. Verrà garantita la sicurezza durante i lavori.