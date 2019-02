Uil, sale 'febbre quota 100' a Genova

Sale la "febbre pensioni, sale la febbre Quota 100" a Genova. Lo evidenzia la Uil spiegando che circa 200 telefonate giornaliere arrivano alla sede centrale di Genova "per sapere come e quando lavoratrici e lavoratori potranno finalmente andare in pensione". Non solo telefonate, ma anche una grande richiesta di appuntamenti e consulenze agli sportelli dice il sindacato. L'indentikit del pensionando "Quota 100" è prevalentemente "dipendente pubblico, uomo, fascia anagrafica tra i 63 e i 64 anni. Sono persone che avrebbero dovuto aspettare almeno i 67 anni, età pensionabile per la vecchiaia, che aspirano a godersi il meritato riposo per dedicarsi a famiglia, viaggi, relax". "Il provvedimento comincerà a produrre i suoi effetti ad aprile 2019, ma gli uffici sono tempestati di richieste di consulenza - dichiara Cinzia Boscaglia -. I requisiti minimi sono 62 anni di età e 38 di contribuzione. Per Quota 100 è stata introdotta una finestra diversificata a seconda se il lavoratore è del settore pubblico o privato".