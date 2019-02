Genoa tutto nuovo affronta il Sassuolo

Mercato chiuso, Genoa rivoluzionato. "Sono soddisfatto dal lavoro fatto dalla società, ha operato bene", commenta Cesare Prandelli alla vigilia della gara con il Sassuolo. "Abbiamo cercato di ridurre l'organico e migliorarlo.

Sono arrivati i giocatori che volevamo e che abbiamo seguito, in ruoli specifici - ha spiegato l'allenatore rossoblù -. Possiamo dire che iniziamo da domani un progetto tecnico non nuovo ma che può dare qualche vantaggio in più a certi giocatori". Di fronte il Genoa avrà un Sassuolo che al contrario gioca assieme da tempo. "E' una delle squadre più organizzate, molto brava nel costruire gioco e a ripartire con coralità - ha sottolineato Prandelli -. Dovremo non pensare solo a contenere ma anche ad offendere e attaccare gli spazi liberi con grande cattiveria".