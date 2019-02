A Sanremo la statua di Lucio Dalla

E' stata scoperta oggi, davanti all'ingresso del Teatro del Casinò di Sanremo, la statua che lo scultore Carmine Susinni ha dedicato all'amico Lucio Dalla. Si tratta dell'opera iperrealista in bronzo che ritrae il noto cantautore seduto su una panchina e che negli ultimi anni è stata esposta in diversi luoghi. La statua resterà a Sanremo per tutto il periodo del Festival poi verrà trasferita a Matera. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha inserito l'opera nella Raccolta Museale "Il Tesoro D'Italia" e l'Esposizione Universale l'ha esposta nel Decumano, dove ha ottenuto oltre tre milioni di selfie. A margine dell'inaugurazione, Sisinni ha annunciato che, grazie all'opera di un mecenate, donerà a Sanremo una statua intitolata a Domenico Modugno, che dovrebbe essere completata entro il 2020.