Prosegue allerta neve-pioggia in Liguria

La perturbazione sulla Liguria continua a portare neve nell'entroterra di centro-Ponente, piogge diffuse, locali episodi di gelicidio (possibili nelle zone al confine fra neve e pioggia) e mareggiate su tutte le coste. Per questo motivo Arpal ha aggiornato l'allerta. Per quanto riguarda la neve, nei comuni interni del Ponente è Gialla fino alle 23.59 di oggi, nei comuni interni della parte centrale della regione, in Valle Stura ed entroterra savonese fino alla val Bormida, ed in Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia è Arancione fino alle 21 di oggi, poi Gialla fino alle 23.59. Nuovamente Gialla domani fino alle 18. Per quanto riguarda la pioggia, nell' estremo Levante è allerta Gialla dalle 15 alle 18, Arancione fino alle 8 di domani, sabato, quindi ancora Gialla fino alle 15 sempre di domani. Nel centro, l'allerta è Gialla dalle 15 di oggi alle 15 di domani, nell'entroterra e in Valle Scrivia, val d'Aveto e Val Trebbia) è Gialla fino alle 23.59.