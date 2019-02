Genoa: Sturaro, un grazie alla Juve

Una vera e propria rivoluzione, soprattutto a centrocampo, per il Genoa che dopo il mercato di gennaio si presenta con sette volti nuovi: Sturaro, Jandrei, Pezzella, Lerager, Schafer, Radovanovic e Sanabria sono stati presentati. "Sono contento ed emozionato: sapete che per me la maglia del Genoa pesa il doppio rispetto ai miei compagni essendo tifoso e anche cresciuto calcisticamente proprio qui", ha esordito Stefano Sturaro, prelevato dalla Juventus per quasi 20 milioni. "Vengo da un periodo fisicamente difficile, ma mi sono allenato molto. La Juventus mi ha dato tantissimo. E' uno dei club più importanti al mondo. Un'azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Con loro ho imparato cosa vuol dire lavorare". Pronto a esordire, Ivan Radovanovic. "Qui posso migliorare ancora - ha spiegato l'ex Chievo -. Prandelli mi ha chiesto di fare tutto quello che ho fatto fino ad ora.

L'allenatore conosce molto bene le mie caratteristiche".