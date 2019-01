Udinese, arriva Sandro dal Genoa

(ANSA) - UDINE, 31 GEN - Il centrocampista brasiliano classe 1989 Sandro è un nuovo giocatore dell'Udinese calcio. Il club friulano lo ha acquistato dal Genoa, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L'ingaggio è stato ufficializzato dall'Udinese con una nota nel proprio sito in cui ripercorre la carriera del centrocampista.

Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro cresce calcisticamente nell'Internacional, squadra con la quale fa il suo esordio fra i titolari a soli 19 anni diventando ben presto inamovibile tanto da meritarsi la convocazione nella Seleçao. Passato nel 2010 al Tottenham - quattro anni e 81 presenze -, ha indossato poi le maglie di Queens Park Rangers, West Bromwich e Antalyaspor. Arrivato in Italia al Benevento con lo scorso mercato di gennaio, il centrocampista è passato in estate al Genoa.