Neve, torna l'allerta sulla Liguria

Dopo una breve tregua il maltempo torna sulla Liguria con neve, pioggia, possibili episodi di gelicidio, venti di burrasca e mareggiata. Arpal ha perciò emanato il messaggio di allerta giallo per i possibili effetti al suolo causati da neve nell'entroterra di Genova e Savona dalle 16 di oggi fino alle 8 di domani, venerdì 1 febbraio e nelle stesse zone allerta arancione fino alle 18 quando l'allerta tornerà giallo fino alla mezzanotte di domani, venerdì 1 febbraio. Sulla costa genovese allerta gialla dalla mezzanotte alle 13 di domani. Per quanto riguarda la pioggia nel Levante ligure allerta gialla dalle 15 alla mezzanotte di domani. Per sabato Arpal prevede ancora piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale fino alla sera. Saranno possibili deboli nevicate sulle alture del savonese e fino a quote basse. I venti forti da nord su Genova e da sud sul Levante ligure dove è prevista anche una forte mareggiata.