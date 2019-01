Neve a Savona e Genova, bus gratis

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Da stasera in Liguria iniziano due giorni e mezzo di allerta meteo con nevicate e gelicidio nell'entroterra di Genova e Savona fino a domattina, possibili sconfinamenti della neve sulla costa, e da domani piogge consistenti in particolare nel Levante della Regione. E' il quadro emerso stasera a Genova in un punto stampa dei previsori Arpal con il governatore Giovanni Toti, l'assessore regionale alla Protezione civile Giampedrone e dal consigliere delegato alla Protezione civile del Comune Gambino. Da stasera a domani l'allerta per neve sulla costa di Genova e Savona sarà gialla, arancione nell'interno."Il combinato di neve, gelicidio, pioggia, vento e possibili mareggiate comporta qualche preoccupazione - ha detto Toti -. L'invito ai cittadini è prestare la massima prudenza e usare i mezzi privati solo se indispensabile". Gambino annuncia che nella giornata di domani a Genova, dall'inizio dell'allerta nivologica e fino a due ore dopo il suo termine, sarà consentito l'utilizzo gratuito di tutti i mezzi Amt.