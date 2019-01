Alessia Zecchini al Galata di Genova

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - "Ho sempre sognato di vivere immergendomi in tutti i mari del mondo e ci sono riuscita". Era questo il sogno di Alessia Zecchini, primatista mondiale di apnea che oggi ha inaugurato la rassegna 'Incontri in Blu' promossa dal Galata Museo del Mare di Genova. La giovane apneista, 26 anni, romana, si è presentata al pubblico genovese raccontando le sue imprese, il suo rapporto con il mare, la sua voglia di immergersi sempre più giù e sfidare gli abissi.

"Mi sono avvicinata a questa disciplina a 11 anni - racconta - a 13 il primo corso, poi questo sport alla fine mi ha completamente presa. Una passione immensa, fatta di allenamenti, dedizione, contatto con il mare e di un rapporto intimo con se stessi". Alessia si allena tutti i giorni, 4 ore tra palestra e piscina e questa sua costanza e tenacia le ha permesso di stabilire il nuovo record mondiale di apnea profonda in assetto costante con monopinna. È riuscita a raggiungere la profondità di 107 metri con un unico respiro in 3 minuti e 15 secondi.