Fuoco parco Portofino,individuato autore

E' stato identificato dai carabinieri forestali l'autore dell'incendio di natura colposa ieri all'interno del Parco Naturale Regionale di Portofino. Si tratta di un escursionista milanese di 74 anni, G.A.M., che aveva acceso il fuoco per eliminare dei fazzoletti di carta e ne ha poi perso il controllo a causa del vento e della secchezza della vegetazione. La Stazione Carabinieri Forestale di Rapallo lo ha quindi deferito all'autorità giudiziaria.

Il rogo ha interessato circa un ettaro di macchia mediterranea e per lo spegnimento ha comportato l'impiego dei vigili del fuoco, dei volontari Aib, di un elicottero e di un canadair. L'area è interamente ricompresa nei limiti amministrativi del Parco Naturale Regionale di Portofino, quindi in elevata zona di pregio ambientale, comprendente anche il sito di interesse comunitario.