Scritte razziste sul lungomare imperiese

Neonazisti in azione ad Albenga (Savona). Nella notte sul lungomare sono comparse alcune scritte inneggianti a Hitler, svastiche e croci celtiche. Sono state tracciate con la vernice spray sul perimetro del chiosco di un bagno marino. Accanto a slogan come "W Hitler" anche un insulto razziale: "Napoli m... colera". Un gesto che ha scosso la città, medaglia d'oro per la Resistenza, anche perché arrivato a poche ore di distanza dalla Giornata della Memoria.