Fuoco parco Portofino, arriva Canadair

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio nei boschi sul promontorio di Portofino, a Punta Chiappa, nell'area protetta. Sul posto stanno operando le squadre di terra dei vigili del fuoco, l'elicottero dei pompieri e in supporto è arrivato un Canadair della Regione. Le fiamme sono circoscritte e il rogo non è di grosse dimensioni. Il posto dove è divampato però è difficile da raggiungere via terra e per questo si sta intervenendo coi mezzi aerei.