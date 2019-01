Accoltella uomo dopo lite tra auto

Una violenta lite, scaturita per motivi di viabilità tra due automobilisti, si è conclusa con una coltellata ai danni di un 28enne ecuadoriano. E' accaduto a Genova, in via Borzoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato il presunto aggressore, un genovese di 27 anni, e denunciato la compagna 42enne che con la propria testimonianza ha tentato di scagionarlo.

Gli agenti sono intervenuti attorno alle 7 hanno dapprima soccorso il 28enne ecuadoriano, che nel frattempo aveva trovato rifugio a bordo di un autobus, con una ferita da arma da taglio sotto l'ascella sinistra. Trasportato all'ospedale Villa Scassi in codice giallo e trattenuto in osservazione, non è in pericolo di vita. L'uomo ha dichiarato di essere stato ferito dal genovese al culmine della lite. Il fermato ha invece negato ogni addebito. In suo aiuto era intervenuta la 42enne genovese denunciata, fingendo di non conoscerlo - quando in realtà è la fidanzata - e affermando di aver assistito ai fatti e che il 28enne ecuadoriano era già ferito.