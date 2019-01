Genoa: Radovanovic, un gol sotto la Nord

"Finalmente è arrivato questo momento. Spero di fare tanti gol, quelli che non ho fatto nella mia carriera, e di festeggiare sotto la gradinata Nord". Si presenta così Ivan Radovanovic, il nuovo centrocampista che il Genoa ha prelevato dal Chievo per rinforzare la mediana. Seguito a lungo già nelle scorse sessioni di mercato, il giocatore serbo ha sostenuto stamattina le visite mediche. "Il Genoa mi aveva cercato già altre volte, ma ero rimasto a Verona sempre per volere della società". Assieme a Radovanovic, che il Genoa ha prelevato dal Chievo per 4 milioni, anche un altro centrocampista, il giovane Abdallah Basit dell'Arezzo, che rimarrà però in Toscana fino a fine stagione. Domani previste le visite di Mattia Zennaro, centrocampista acquistato dal Venezia.