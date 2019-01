Cittadini, sostanze blu in terreni vicini case

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Le aziende incaricate di demolire i resti del ponte Morandi "stanno cospargendo i terreni vicini alle case di sostanze blu". Lo mette in evidenza la pagina fb 'Oltre il ponte c'è' pubblicando alcune immagini della posa del materiale. "Serve per trattenere polveri sottili e fibre di amianto delle macerie del ponte - si chiedono i gestori della pagina fb -? Non siamo chimici, non siamo tecnici delle bonifiche, siamo cittadini che vogliono delle risposte. Ci parlano di rigenerazione urbana quando ci sarà il nuovo ponte con colline, parchi una grande piazza per il nostro 'Ground Zero...': queste sono armi di distrazione di massa. Noi non vogliamo sapere cosa succederà domani, vogliamo sapere cosa succede oggi". Risponde la struttura commissariale: "sono inertizzanti del tutto innocui che hanno lo scopo di preparare il fondo dell'area cantiere e proteggere il terreno da eventuali materiali non previsti". Il consigliere del Pd Rossetti ha chiesto di avere "l'accordo tra Rfi e Asl 3" sulle procedure di sicurezza.