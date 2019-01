Quagliarella, I record passano, i brividi restano

Fabio Quagliarella potrebbe essere convocato a febbraio in nazionale durante il prossimo stage.

Dopo la doppietta di ieri con l'Udinese che lo ha portato a quota sedici proprio sotto gli occhi del ct azzurro Roberto Mancini in tribuna d'onore, sono salite le quotazioni dell'attaccante campano che ha eguagliato anche il record di Batistuta (a segno nelle ultime undici gare). E sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare tutti: "I record si eguagliano ma passano, i brividi e le emozioni di questa serata non li scorderò mai. Grazie a chi c'era e a chi c'è sempre stato e grazie a chi mi ha aiutato a raggiungere questo splendido traguardo".