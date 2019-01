Prandelli, dobbiamo lottare per salvezza

"Dobbiamo lottare per non retrocedere, lottare partita dopo partita". Cesare Prandelli non nasconde il momento difficile del Genoa a due giorni dalla sfida con l'Empoli. "Sarà dura ma dobbiamo assolutamente tirare fuori i nostri valori. L'Empoli? E' una squadra che interpreta bene il proprio modulo tattico, rispecchia il carattere del suo allenatore e è molto aggressiva. Per noi sarà un test importante". Per il Genoa sarà la prima partita dopo la cessione di Piatek. "Finalmente è stata ufficializzata la vendita così abbiamo eliminato dubbi e ansia - ha detto Prandelli -. Adesso si volta pagina e nel calcio come nella vita si deve affrontare la realtà". Nel frattempo ci si affida a Favilli. "In questo momento abbiamo bisogno e sono convinto che risponderà bene. E' un ragazzo molto giovane con potenzialità, ha solo bisogno di continuità e di trovare ritmo".