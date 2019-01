Il crollo del Ponte ha svelato vulnerabilità e inefficienze

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Il crollo del ponte Morandi "ha assunto, per noi genovesi, un significato anche simbolico: ha disvelato, in modo clamoroso, la fragilità della nostra modernità, la vulnerabilità della città, l'inefficienza dei sistemi di gestione e controllo, pubblici e privati". Lo ha detto il procuratore generale Valeria Fazio nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Genova.

"Una indagine di tale portata ha bisogno di risorse: il ministero della Giustizia, ha provveduto con misure diverse a dotare la Procura ed il Tribunale di Genova di ulteriore personale" e "il Comune di Genova ha preannunciato che potrà fornire agli impiegati temporaneamente trasferiti degli aiuti concreti - ha aggiunto Fazio -. Sono tutti importanti segnali di attenzione, che la magistratura ligure ha molto apprezzato".

L'impegno della procura nelle indagini sul Morandi "è straordinariamente gravoso, al di là dell'immaginazione", ha poi sottolineato il presidente della corte d'appello di Genova Maria Teresa Bonavia.