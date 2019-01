Investita mentre va in bici, morta

(ANSA) - SAVONA, 26 GEN - Una donna di 77 anni è morta oggi dopo esser stata investita da un'auto sull'Aurelia a Savona. La donna era in bicicletta e stava pedalando sulla corsia riservata ai mezzi a due ruote quando è stata travolta da una piccola utilitaria. Sbalzata dalla bici ha sfondato il parabrezza dell'auto e è rotolata a terra. Dopo le prime cure la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo dove è morta nel primo pomeriggio per le gravi ferite riportate.