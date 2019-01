Fincantieri vara 9^fregata multimissione

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Varo tecnico per la fregata europea multimissione 'Spartaco Schergat' nel cantiere Fincantieri di Riva Trigoso. La nuova unità è la nona di una serie di 10 navi commissionate dalla Marina Militare italiana nell' ambito della cooperazione italo-francese. Presenti alla cerimonia il governatore ligure Giovanni Toti, l'ad di Fincantieri Giuseppe Bono e il capo di Stato Maggiore della Marina amm. Valter Girardelli. Bono ha ricordato negli Usa che Fincantieri "sta costruendo 16 fregate e in Norvegia una moderna nave ad energia alternativa. Speriamo - ha detto - che le 'scaramucce' degli ultimi giorni con Francia e Germania si risolvano per continuare la collaborazione a creare una flotta europea... In fin dei conti, anche se oggi siamo più conosciuti per costruire ponti - ha detto, riferendosi all'ati con SaliniImpregilo e Italferr che sarà impegnata per costruire il nuovo viadotto al posto del ponte Morandi crollato il 14 agosto - il nostro obiettivo rimane la cantieristica e tutti i settori tecnologici annessi".