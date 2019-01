Rogo nell'Imperiese, in fumo 20 ettari di bosco

Una ventina di ettari di bosco di querce sono bruciati in un incendio divampato nella tarda serata di ieri in località Colle d'Oggia, nel territorio comunale di Borgomaro, nell'entroterra di Imperia. Il rogo, che potrebbe essere di natura dolosa, interessa una zona impervia e isolata.

Al momento non risultano esserci abitazioni nelle vicinanze. Il fuoco è stato controllato tutta la notte dai vigili del fuoco, mentre in giornata è atteso l'arrivo del Canadair. Il fronte è ampio e circolare. Sul posto sono presenti anche volontari delle squadre antincendio.