Msterplan Polcevera, ci sarà ground zero

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Un parco, un boulevard, una collina, un distretto per l'industria 4.0, una pista ciclabile e una piazza: sono alcuni dei punti chiave dell'analisi di fattibilità per diverse azioni di rigenerazione urbana degli spazi oggi interessati dal crollo di ponte Morandi e che domani si troveranno all'ombra del nuovo viadotto tra i quartieri di Certosa e Sampierdarena. La giunta comunale ha deliberato, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Simonetta Cenci, l'avvio di un progetto chiamato 'Masterplan del quadrante della Valpolcevera'. L'analisi, con la regia della direzione Urban Lab del Comune, sarà la base di un concorso internazionale di progettazione che sarà bandito entro marzo. Tra le idee quella di creare, nella zona di via Porro una piazza. "Sarà il nostro ground zero", ha detto l'assessore comunale all'Urbanistica Simonetta Cenci. Ci saranno inoltre un parco, chiamato 'la collina', un campus per imprese innovative e una pista ciclabile da una sponda all'altra del Polcevera.