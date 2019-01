Genoa: arriva Sanabria, subito le visite

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - E' iniziata ufficialmente l'avventura rossoblu del neoacquisto del Genoa Antonio Sanabria, atterrato a Milano e pronto a raggiungere Genova dove effettuerà le visite mediche. Sanabria arriva in prestito per 18 mesi con riscatto fissato a 20 milioni. "Sono felice di essere tornato in Italia, sono pronto per questa nuova avventura. Questa la piazza giusta per essere protagonista in A? Credo di sì. Il Genoa è una squadra forte e una società storica, spero di fare bene", ha detto l'attaccante del Paraguay intervistato a Sky Sport appena arrivato a Milano. E' la seconda esperienza in Italia per lui: nel 2014 ha giocato nel Sassuolo in prestito dalla Roma e l'anno successivo ha indossato la maglia dei giallorossi.