Auto capotta in A12 e 'rotola' per 60 mt

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Un'auto con tre ragazzi a bordo si è ribaltata la notte scorsa sull'autostrada A12, fra Rapallo e Chiavari. La macchina, per cause in via di accertamento, si è ribaltata continuando la propria corsa per una sessantina di metri. Sul posto, oltre alla Polstrada, i Vigili del fuoco di Rapallo e Chiavari. I ragazzi erano riusciti a uscire dall'abitacolo completamente accartocciato e che la ragazza ferita durante l'incidente era stata soccorsa dai militi del 118.