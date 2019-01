Samp: operazione riuscita per Caprari

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Operazione perfettamente riuscita per l'attaccante della Sampdoria Gianluca Caprari che ieri in allenamento si era fratturato il perone della gamba destra.

L'intervento chirurgico e' durato circa 45 minuti ed è stato eseguito dal professor Claudio Mazzola e dal dottor Marco Stella presso Villa Montallegro, a Genova. Il calciatore adesso resterà ricoverato per il tempo necessario post-operatorio e quindi avvierà i programmi di recupero. Il suo rientro in campo è previsto per fine marzo.