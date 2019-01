Bus soppressi per ghiaccio alla Guardia

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - Vento e freddo hanno creato disagi al trasporto pubblico a Genova a seguito della temporanea chiusura del Terminal Psa di Voltri. Si sono verificati lunghi rallentamenti a seguito dei quali le corse delle linee dei gruppi A (Voltri - Varazze) e C (Voltri - Valle Stura) hanno subito forti ritardi si legge in una nota di Atp. Per quanto riguarda invece la transitabilità delle strade oggi i servizi sono stati regolari ovunque ad esclusione della sola linea da Genova Bolzaneto al Santuario N. S. della Guardia, che è stata temporaneamente soppressa a causa del ghiaccio.