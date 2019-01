Bucci, sulla neve rivedremo le procedure

"Ieri le procedure sono state seguite perfettamente, tutto quello che dovevamo fare è stato fatto senza problemi. Purtroppo non è stato sufficiente. Devo essere sincero, abbiamo notato alcune cose che non vanno bene".

Il giorno dopo la nevicata, che ha creato diversi problemi al traffico e al trasporto pubblico, soprattutto nelle zone collinari di Genova, il sindaco Marco Bucci, margine delle celebrazioni per ricordare la morte di Guido Rossa, annuncia una riorganizzazione delle procedure da adottare in questi casi.

"Questa è stata la prima nevicata della nostra amministrazione perché l'anno scorso abbiamo avuto il gelicidio che avevamo combattuto molto bene con il sale. È evidente che ieri pomeriggio per almeno un paio d'ore c'è stata una carenza e dobbiamo risolverla - spiega - e per questo stiamo rivendendo completamente tutte le procedure. Io ho portato l'esperienza di tante città nel mondo dove nevica un giorno sì e un giorno no, eppure le cose si fanno".