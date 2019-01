Nevica a Genova, bus in crisi e voli dirottati al Colombo

Nevica a Genova. L'attesa perturbazione artica è arrivata anche in riva al mare del capoluogo ligure dove i fiocchi hanno iniziato a cadere a fine mattina. Per il momento non si fermano al suolo e non provocano gravi disagi. Forte invece la percezione del freddo a causa del vento. L'allerta gialla per neve diramata ieri dalla protezione civile regionale è stata prolungata dalla mezzanotte di oggi fino alle 6 di domani mattina ed è stata estesa anche ai comuni dell' entroterra di levante.

L'Arpal spiega che si stanno concentrando in queste ore precipitazioni diffuse, in atto soprattutto sul centro della regione. Neve più consistente nell'entroterra in particolare nelle valli Stura e Orba che hanno già visto cadere una decina di centimetri (22, invece, i centimetri al nivometro di Urbe Vara Superiore), e si confermano i territori su cui sembra maggiormente insistere la convergenza fra i venti da nord di ponente e da est-sud est a levante.

La nevicata, abbondante dalle 12 alle 16, ha creato disagi al traffico. Sul raccordo tra A26 e A7 si è registrato un chilometro di coda per auto e camion incolonnati in attesa di muoversi. Rallentamenti anche in A10 in uscita a Genova Aeroporto. In città sono rimasti fermi i bus della Amt delle linee collinari, difficoltà anche per le auto nei tratti in salita. Difficoltà anche all'aeroporto, dove il volo per Amsterdam è stato cancellato e due in arrivo sono stati dirottati.