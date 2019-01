Ferrero, per Giampaolo pronto biennale

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - "Giampaolo? È legato alla Sampdoria da un contratto biennale ma se lui vuole sono qui: pronto a rinnovarglielo magari per altri due anni ". Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervistato dall'emittente televisiva ligure Telenord. Il massimo dirigente parla anche del rapporto con i tifosi e poi ammette: "Mi aspetto tanto dal calcio, invece nella Sampdoria prendo dei bei calci in c..o che non mi merito", prosegue l'allenatore.