Con la scusa di aver investito un gatto le ruba la borsa

L'hanno fermata mentre guidava dicendole che aveva investito un gatto ma quando la donna è scesa dall'auto le hanno rubato la borsa lasciata incustodita.

La nuova tecnica di vol a la portier è andata in scena ieri pomeriggio in via Dondero, a Sampierdarena. La donna, 67 anni anni, stava procedendo a bordo della sua vettura quando un uomo le ha fatto cenno di fermarsi per poi dirle che aveva investito un animale. A quel punto, la donna è scesa dalla macchina e mentre controllava cosa fosse successo, un complice ha rubato la borsetta con dentro soldi, documenti ed effetti personali. Sulla vicenda indaga la polizia.