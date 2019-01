Intesa col Genoa, Piatek verso il Milan

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Milan e Genoa hanno trovato un'intesa di massima per il trasferimento di Krzysztof Piatek in rossonero. Mancano ancora dei dettagli per completare l'affare, ma trovano conferme alcuni aspetti dell'accordo: il polacco classe '95 sarà acquistato dal Milan per una cifra poco inferiore ai 40 milioni di euro bonus compresi, senza contropartite tecniche. Se in serata dovessero essere definiti i dettagli mancanti, domani Piatek dovrebbe sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto con la sua nuova squadra.