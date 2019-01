Serie A: Genoa-Milan 0-2

Il Milan riparte in campionato vincendo 2-0 in casa del Genoa e scavalcando la Roma al quarto posto in classifica. A decidere il match sono stati Borini e Suso, entrambi a segno nella ripresa.

Parte bene il Genoa che nel primo tempo va vicinissimo al vantaggio in un paio di occasioni. Tra i rossoneri si vede e si muove bene il neo acquisto Paquetà che colpisce anche un palo.

La ripresa è nel segno del Milan: al 27' arriva il vantaggio di Borini, servito da Conti. Il Genoa non ci sta e pochi minuti dopo sfiora il pari con Veloso che colpisce la traversa. Al 38' arriva il 2-0 rossonero con la rete di Suso.