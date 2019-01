Piatek-Milan?Si decide in prossime 48ore

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - ''Abbiamo avuto un incontro con la dirigenza del Milan e siamo rimasti che dopo la partita di oggi ci rivedremo per decidere''. Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, parla cosi' ai microfoni di Radio anch'io lo sport su Radio 1 Rai dell'imminente passaggio del bomber polacco Krzysztof Piątek. ''Nelle prossime 48 ore - aggiunge Perinetti - si arriverà ad una conclusione in un senso o nell'altro. Capisco il dispiacere dei tifosi, ma questo è il sistema calcio in questo momento. Se tenessimo Piatek per forza - si chiede poi Perinetti - siamo sicuri che ci ritroveremmo con lo stesso giocatore. Potrebbe essere deluso dei maggiori guadagni persi.

Lo stesso Milan sembra non essere riuscito a trattenere Higuain''.