Sanremo, centrodestra presenta Tommasini

(ANSA) - SANREMO, 19 GEN - "Pulizia, sicurezza e frazioni, sono gli ingredienti base del programma per rilanciare Sanremo". Lo afferma il candidato del centrodestra unito Sergio Tommasini, 45 anni, manager con esperienze nella gestione di aziende di rifiuti. Tommasini è espressione del gruppo civico dei 100, che da mesi ha lavorato per creare l'alternativa al sindaco uscente Alberto Biancheri che si ricandiderà. Sul nome di Tommasini tutto il centrodestra si è compattato. Oggi la presentazione ufficiale con gli esponenti di tutti i partiti al suo fuoco. La sua lista si chiama "Cento per cento Sanremo".

Nel corso dell'incontro gli esponenti di centrodestra hanno parlato dell'outlet in valle Armea, 'The Mall', che non piace ai commercianti. Il progetto era nato sotto l'amministrazione di centrodestra guidata da Zoccarato. "Il concetto di sviluppo della città è condivisibile, spetterà all'amministrazione evitare che quella diventi una Sanremo 2". E Tommasini ha detto: "Ci impegneremo per non desertificare commercialmente Sanremo".