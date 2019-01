Fiorentina: con Samp sfida per l'Europa

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - Sono 23 i convocati da Pioli per la partita al Franchi contro la Sampdoria. Una gara che segna il debutto nel nuovo anno davanti ai propri tifosi ma anche perché la squadra blucerchiata è considerata una delle rivali dei viola nella corsa ad un posto in Europa. Il tecnico ha tutta la rosa a disposizione: il rebus maggiore riguarda l'attacco. Fra le ipotesi una prevede l'impiego contemporaneo di Muriel e Simeone insieme a Chiesa, cosa che escluderebbe nella formazione iniziale Mirallas e Pjaca, che al contrario del belga ha avuto meno spazio negli ultimi tempi. Se dovesse giocare dal 1' Muriel sarebbe la seconda volta da titolare dopo il debutto in Coppa Italia, oltretutto l'attaccante colombiano è un ex doriano. Un altro ballottaggio riguarda il centrocampo Veretout, Benassi, Edimilson Fernandes, Gerson e Norgaard sono in corsa per tre maglie.